Мусульман заверили в отсутствии запрещенных компонентов в «Спутник V»

Ильдар Аляутдинов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не содержит ничего запрещенного для исповедующих ислам. Об этом духовному управлению мусульман России (ДУМ) сообщили разработчики препарата, заявил зампредседателя управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет», — цитирует «РИА Новости» Аляутдинова.

Он добавил, что разработчикам задали уточняющие вопросы относительно состава препарата. На следующей неделе богословы и представители научных институтов, которые разрабатывают вакцины, планируют провести совместное заседание. По словам муфтия, после заседания ДУМ издаст фетву (богословско-правовое заключение) относительно вакцины.

В конце января о направлении запроса разработчикам вакцины от COVID-19 сообщила руководитель пресс-службы Духовного управления мусульман Татарстана Резеда Закирова, передавал «РБК Татарстан». Председатель комитета по стандарту «Халяль» при управлении Ирек Зиганшин заявил, что в случае обнаружения запрещенных исламом компонентов соберется совет улемов (знатоков ислама), который примет решение о том, можно ли верующим делать прививку.