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Рогозин оценил карикатуру Deutsche Welle на него и робота «Федора»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посчитал карикатуру Deutsche Welle на себя и робота «Федора» скучной и бездарной, сообщается в аккаунте главы госкорпорации в Telegram.

На ролике германской медиакомпании Deutsche Welle Рогозин и робот «Федор» танцуют под музыку, потом глава «Роскосмоса» говорит слова «Как тебе такое, Илон Маск?».

В «Роскосмосе» сообщили о непричастности к удалению Twitter робота Федора
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<p>Антропоморфный робот SKYBOT F-850 &laquo;Фёдор&raquo;</p>

Рогозин подписал карикатуру своим комментарием, а позже опубликовал рисунок нацистского орла, который вместо свастики держит в лапах логотип Deutsche Welle. «Со времен германского рейха ничего не поменялось», — написал он в тексте своего сообщения.

Рогозин указал, что по решению Адольфа Гитлера в 1943 году Deutscher Kurzwellensender («Немецкое вещание на коротких волнах»), которое делало радиоблоки на иностранных языках, было выведено из состава Deutschlandsender GmbH (Общество с ограниченной ответственностью «Немецкое вещание») в отдельную государственную радиокомпанию Interradio AG и переименовано в Überseesender («Заморское вещание»).

«К сожалению, коллектив сотрудников Deutsche Welle демонстрирует качество юмора баварских пивных 30-х годов прошлого века и без серьезной взбучки не способен делать что-то более интересное», — заявил Рогозин.

Робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research)
 — это человекообразный робот-спасатель, созданный в 2014 году для помощи космонавтам и МЧС. В августе 2019 года его впервые запустили на околоземную орбиту. В 2022 году он должен отправиться в космос на корабле «Федерация».

Cама компания Deutsche Welle указывает, что начала вещание в 1953 году, хотя компания с таким названием была впервые зарегистрирована в 1924 году. В 1933 году, с приходом национал-социалистов к власти в Германии, все радио было использовано для военной пропаганды, указывает DW.

Cогласно информации немецкой цифровой библиотеки, которая основывается на данных федерального архива ФРГ, немецкая компания иностранного вещания Interradio AG основана в 1943 году в Берлине при Министерстве иностранных дел. Она просуществовала до 1944 года.

Роскосмос Deutsche Welle карикатура
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