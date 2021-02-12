В Японии на фоне пандемии появится министр по одиночеству

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил создать должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране. Об этом пишет Nikkei.

По решению премьера, ее займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото. Он будет совмещать работу на двух постах.

«Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», — указал ему Суга.

Сакамото также должен отслеживать состояние детской бедности в стране и координировать помощь пожилым.