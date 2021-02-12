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В Японии на фоне пандемии появится министр по одиночеству

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил создать должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране. Об этом пишет Nikkei.

По решению премьера, ее займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото. Он будет совмещать работу на двух постах.

«Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», — указал ему Суга.

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Сакамото также должен отслеживать состояние детской бедности в стране и координировать помощь пожилым.

Министр отметил, что связи между людьми в обществе в современном мире и так размывались, а пандемия коронавируса еще больше ограничила их контакты и сделала проблему очевидной.

Подобная должность министра по одиночеству уже есть в Великобритании, ее учредила в 2017 году экс-глава британского правительства Тереза Мэй.

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