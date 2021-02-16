Финансист оценил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

Семье из четырех человек, которой для оптимальной жизни нужен ежемесячный доход в размере 100 тыс. руб., пришлось бы для этого последние десять лет держать на вкладе 12 млн руб. Об этом заявил управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко, передает «Прайм».

«Однако, ежемесячно снимая проценты в течении 10 лет, мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», — добавил специалист.

Ревенко отметил, что в 2021-ом ключевая ставка ЦБ достигла исторического минимума 4,25%. Теперь для дохода в 100 тыс. руб. на вкладе должно лежать более 26 млн руб.

Эксперт уточнил, что для каждого человека желаемая сумма минимального ежемесячного дохода разнится. К примеру, по его мнению, в Москве она должна быть больше, в районе 150-200 тыс. руб. На семью из четверых сумма вклада при текущих ставках для получения такого дохода должна быть 45-50 млн руб.