Роспотребнадзор выявил повышенный порог заболеваемости ОРВИ в 12 регионах

Порог заболеваемости ОРВИ в 12 субъекта России превысил норму, среди циркулирующих инфекций вирусы не гриппозной этиологии. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзра.

«Недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) по совокупному населению были превышены в 12-ти субъектах», — отмечается в сообщении.

Среди детей возрастной группы 0–2 года превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировали в четырех регионах. Такие же показатели у возрастной группы от трех до шести лет. «Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 22-х субъектах», — добавляется в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, от гриппа и ОРВИ были привиты 85,9 млн. человек (59% от численности населения).