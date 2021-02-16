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МВД прописало требования к безопасности машин при прохождении техосмотра

МВД России прописало более 80 требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Они включены в новую редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», с которой ознакомился ТАСС.

Требования, в частности касаются тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, стекол, а также двигателя и его систем. Как отмечает агентство, например, водители не смогут пройти техосмотр, если в машине подтекла тормозная жидкость, есть большие трещины на лобовом стекле со стороны водителя, ремни безопасности имеют дефекты, а «изменение усилия при повороте рулевого колеса» не получается сделать плавным во всем диапазоне угла его поворота.

Власти исключили изменения в порядке внепланового техосмотра автомобиля
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Фото:Максим Стулов / ТАСС

Правила техосмотра автомобилей изменяются с 1 марта. Диагностические карты машин, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, с этой даты аннулируют. Предполагается, что новые нормы не позволят фиктивно за деньги пройти процедуру осмотра автомобиля.

Ранее в Минпромторге пообещали, что владельцам автомобилей не придется проходить внеплановый техосмотр при минимальных изменениях в машине. «Проектом изменений не предусмотрено никаких изменений, касающихся необходимости внеплановых прохождений технического осмотра», — уточняло ведомство.

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