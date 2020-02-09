В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

Фото: Wolfgang Jäkel / imagebroker.com / Global Look Press

В Антарктиде на этой неделе были зарегистрированы рекордно высокие температуры. Об этом в Twitter сообщила Национальная метеорологическая служба Аргентины.

По данным синоптиков, в полдень 6 февраля на расположенной на севере Антарктического полуострова научной станции Esperanza была зафиксирована температура воздуха 18,3 градуса выше ноля.

Эта цифра является историческим рекордом с 1961 года. Она на 0,8 градуса превысила предыдущий рекорд — 24 марта 2015 года на станции зафиксировали 17,5 градуса тепла.

Как рассказал «РИА Новости» глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио капитан Маурисио Николас Лауриси, подобные показатели — аномалия для февраля. По его словам, нормальной для этого периода является температура один градус выше ноля.