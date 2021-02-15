Ростовский ФСИН проверит причастность сотрудника к смерти заключенного

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В Ростовской области в лечебно-исправительном учреждении № 20 города Шахты один из осужденных скончался после интоксикации неизвестным веществом. Об этом сообщается на сайте ГУ ФСИН России по Ростовской области.

Согласно сообщению ранее двое осужденных почувствовали резкое ухудшение здоровья. Им вызвали скорую помощь и госпитализировали. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, один из заключенных скончался. Состояние второго осужденного оценивается как удовлетворительное.

«Информация о причастности к данному происшествию сотрудника учреждения будет проверена в ходе назначенной ГУ ФСИН России по Ростовской области служебной проверки», — отметили в главке.

В Telegram-канале Baza появилась информация, что причиной интоксикации и смерти осужденного стали наркотические вещества, которые в колонию пронес старший инспектор отдела безопасности.