Общество , 15 фев, 05:13
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СМИ сообщили о смерти в колонии осужденного за теракт 1999 года в Москве
В колонии в Приморском крае найдем мертвым заключенный, сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на Главное управление ФСИН по Приморью.
При этом «Интерфакс» со ссылкой на источник передает, что погибший был осужден по ст. 205 УК (террористический акт) за организация и исполнение терактов в Москве в 1999 году в гостинице «Интурист» и в «Охотном ряду».
«РИА Новости» в свою очередь, также со ссылкой на источник, пишет, что погибшего звали Халид Хугуев, он отбывал наказание за терроризм.
В 2009 году суд приговорил Хугуева к 25 годам колонии строгого режима за организацию теракта 1999 года.
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