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В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

Фото: spb.live / VK
Фото: spb.live / VK

В Санкт-Петербурге в жилом доме на Кирочной улице обрушились четыре балкона. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 11:11 по местному времени (совпадает с московским) 26 мая. Когда сотрудники главка прибыли на место, они обнаружили, что четыре балкона висят на основании с левой стороны.

«Никто не пострадал, не погиб, место огорожено, причина происшествия устанавливается», — подчеркнул представитель ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

К дому направили спецчасть с автокраном для демонтажа балконов. На кадрах видеозаписи, распространенной пресс-службой, видно, как на основании свисают балконы. Участок проезжей части был оцеплен, на месте дежурят сотрудники МЧС, которые следят за тем, чтобы местные жители не заходили за ограждение.

Теги: Санкт-Петербург, балконы, обрушение, новости РБК
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