В Москве полиция задержала прыгнувшего от патрульных в реку мужчину

В центре Москвы полицейские задержали мужчину, который пытался сбежать от патрульных, прыгнув в водоотводный канал Москвы-реки на Озерковской набережной. Об этом РБК сообщили в МВД.

Мужчина привлек внимание полицейских, патрулировавших Садовническую набережную. При виде сотрудников полиции неизвестный ускорил шаг и попытался скрыться, прыгнув в воду.

Патрульные помогли ему выбраться из воды и доставили для разбирательства в дежурную часть по району Замоскворечье. При досмотре в карманах у задержанного 23 лет нашли свертки с неизвестными веществами — два свертка серого цвета и одну таблетку. Неизвестные вещества направили на экспертизу.

В рюкзаке у него также обнаружили весы, скотч, зип-пакеты лопатку и медицинские перчатки. Полиция начала проверку.



Пандемия коронавируса значительно осложнила работу наркокурьеров, из-за чего снизилось число продаж запрещенных веществ, рассказывал ранее Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, изучающего актуальные интернет-угрозы в рамках программы Европейской комиссии.

Выводы экспертов центра основаны на статистике, согласно которой число сообщений о реализации наркотиков за 2020 год снизилось в интернете в четыре раза. Специалисты объясняют это тем, что распространение наркотиков усложнилось из-за введенных ограничений и снижения числа людей на улице. В этих условиях значительно увеличилась вероятность привлечь внимание патрульных. Продавцы были вынуждены сократить свою деятельность из-за возросшего риска.