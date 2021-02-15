За кражу 50 черепов из института в Петербурге задержали плотника

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Полиция задержала плотника Зоологического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге по подозрению в краже 50 черепов древних и экзотических животных. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Руководитель института подал заявление о краже 10 февраля. По словам Ирины Волк, из лаборатории Зоологического института пропали 50 черепов древних и экзотических животных, которые в научном учреждении использовали для исследований. Часть украденных экспонатов была приобретена в XVIII–XIX веках.

По словам Ирины Волк, эксперты оценили стоимость похищенного в 3,5 млн руб.

1 февраля по подозрению в серии краж в особо крупном размере оперативники задержали ранее судимого мужчину — сотрудника Зоологического института.