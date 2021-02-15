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За кражу 50 черепов из института в Петербурге задержали плотника

Видео: МВД России

Полиция задержала плотника Зоологического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге по подозрению в краже 50 черепов древних и экзотических животных. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Руководитель института подал заявление о краже 10 февраля. По словам Ирины Волк, из лаборатории Зоологического института пропали 50 черепов древних и экзотических животных, которые в научном учреждении использовали для исследований. Часть украденных экспонатов была приобретена в XVIII–XIX веках.

По словам Ирины Волк, эксперты оценили стоимость похищенного в 3,5 млн руб.

1 февраля по подозрению в серии краж в особо крупном размере оперативники задержали ранее судимого мужчину — сотрудника Зоологического института.

«Он признался, что воспользовался доступом к научным ценностям, чтобы похитить их. В дальнейшем он продавал черепа животных через сервис бесплатных объявлений по цене от 2 до 5 тыс. руб.», — сообщила официальный представитель МВД России.

По ее словам, кражи совершались с августа 2020 года по январь 2021 года.

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Основным покупателем черепов оказался школьник, который приобретал их для своей коллекции, а часть черепов — перепродавал. Полиция изъяла у него похищенные экспонаты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

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Фото:Никита Попов / РБК

Ранее сообщалось, что кража произошла из лаборатории учреждения на Университетской набережной. «Было совершено хищение черепов дымчатых леопардов, орангутанов, а также других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность», — говорилось в сообщении пресс-службы управления МВД по Петербургу и Ленобласти,

В начале 2021 года крупная кража исторических ценностей была совершена из Института истории материальной культуры РАН. Тогда украли шесть предметов археологических изысканий на сумму около 5 млн руб. Вскоре полицейскими был задержан 23-летний житель Выборгского района Петербурга.

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