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Полиция нашла пропавший из архива РАН фрагмент печати грамоты XII века

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в краже 26 археологических находок на сумму примерно 5 млн руб. из корпуса научного института на Дворцовой набережной. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

В ходе обыска у задержанного изъяли орудия взлома и часть похищенных ценностей. Среди них — фрагмент оттиска печати с рукописи XII века, который ранее хранился в архиве на Васильевском острове. Его оценивают в 8 млн руб. По словам Волк, в ближайшее время сотрудники МВД намерены вернуть изъятые раритеты законным владельцам.

Против задержанного, которым оказался 23-летний безработный житель Выборгского района Петербурга, завели дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража). Правоохранители выяснили, что он причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в Василеостровском и Петроградском районах Петербурга. Полицейские также полагают, что подозреваемый мог похитить исторические ценности из института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова в конце декабря прошлого — начале января этого года.

Как уточняет МВД, 6 января сотрудница института на Дворцовой набережной сообщила полиции, что неизвестный повредил навесной замок на металлической двери, расположенной на вход в подвальное помещение. После этого он вскрыл дверь в один из кабинетов и оттуда украл артефакты.

В Петербурге из архива РАН украли фрагмент печати с грамоты XII века
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Тогда же стало известно, что в петербургском филиале архива Российской академии наук выявили пропажу оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I. Артефакт датируется 1162 годом.

Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» тогда утверждали, что ценности украли в конце декабря 2020 года. Пропажу обнаружили во время уборки. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о краже 26 археологических артефактов из Института истории материальной культуры РАН. По его словам, злоумышленник взломал навесные замки металлической двери подвального помещения здания, а затем выкрал предметы из одного из кабинетов института.

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