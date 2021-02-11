В работе электричек Курского направления и МЦД-2 в Москве произошел сбой

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В работе подмосковных электричек Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону станции Нахабино и на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) произошел сбой, сообщили в канале московского департамента транспорта в Telegram.

Поезда в сторону Нахабино задерживались из-за сорванного около 8:00 стоп-крана в поезде на станции Битца. Это станция на юге столицы — остановка одновременно для поездов Курского направления МЖД и Московских центральных диаметров.

Движение поездов было затруднено по направлению от Подольска до платформы Красный строитель в Москве, часть составов из Подольска перенаправили по другому пути без остановок на нескольких станциях (Силикатная, Бутово, Битца, Красный Строитель, Царицыно и др.), сообщили в дептрансе.

Поезд с путей на станции Битца убрали и движение поездов из Подольска восстановили к 9:15 мск.