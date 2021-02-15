В Казахстане семь человек погибли в ДТП со стоявшим на обочине грузовиком

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Казахстане на 342-м км трассы Алматы — Усть-Каменогорск произошло ДТП, в котором погибли семь человек. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Алматинской области.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло после столкновения автомобиля Nissan Qashai с большегрузом Volvo, который стоял на обочине дороги.

Полиция считает, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

В результате погибли водитель и четыре пассажира Nissan, а также водитель и пассажир Volvo. Сейчас полицейские проводят расследование происшествия и пытаются установить личности погибших.