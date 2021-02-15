В Казахстане семь человек погибли в ДТП со стоявшим на обочине грузовиком

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Что происходило на российском фондовом рынке 20 лет назад РБК и Открытие Инвестиции, 11:25 Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС Политика, 11:25 Аэропорт Краснодара закрылся из-за непогоды Общество, 11:24 Как в логистике меняются бизнес-модели и обязанности работников Партнерский материал, 11:20 В Токио заявили о готовности продолжить переговоры с Москвой по Курилам Политика, 11:13 Как коронавирус отразился на работе с персоналом в ретейле Партнерский материал, 11:10 В России за сутки зафиксировали минимум смертей от COVID с конца ноября Общество, 11:10 Названы российские участницы индивидуальной гонки ЧМ по биатлону Спорт, 11:10 Медведев объяснил фото фонарей в день акции сторонников Навального Политика, 11:10 Сервис аренды самокатов Whoosh получил почти ₽2 млрд от ВТБ и «Открытия» Технологии и медиа, 11:08 «Дожим клиента»: из чего состоит технология продаж на сложных рынках Pro, 11:05 Как снизить зависимость от рынка соискателей и дать сотрудникам шанс Партнерский материал, 11:03 «Дом.РФ» зафиксировал спад площади строящегося жилья до нового минимума Недвижимость, 11:02 Цена комфорта: сколько стоят «умные города» РБК и Минстрой, 10:56
Общество ,  
0 

В Казахстане семь человек погибли в ДТП со стоявшим на обочине грузовиком

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Казахстане на 342-м км трассы Алматы — Усть-Каменогорск произошло ДТП, в котором погибли семь человек. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Алматинской области.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло после столкновения автомобиля Nissan Qashai с большегрузом Volvo, который стоял на обочине дороги.

Полиция считает, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

В Казахстане сообщили о регистрации произведенного в стране «Спутника V»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В результате погибли водитель и четыре пассажира Nissan, а также водитель и пассажир Volvo. Сейчас полицейские проводят расследование происшествия и пытаются установить личности погибших.

Ранее, 14 февраля, местный портал InAlmaty сообщал об аварии с участием маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter. ДТП произошло на 73-м км трассы Талгар — Есик — Байдибек би в Алматинской области. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась. По предварительным данным, в машине ехали сотрудники роддома. После аварии в больницу обратился 21 пациент. Еще троих госпитализировали.

ДТП авария Казахстан
Материалы по теме
Суд в Казахстане отказался вернуть корабль «Буран» в госсобственность
Общество
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Алма-Ату, Баку и Ереван
Общество
Казахстан решил увеличить число авиарейсов в Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter