У россиян начнется единственная в этом году шестидневка

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, с 15 по 20 февраля.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества жители страны будут отдыхать три дня — с 21 по 23 февраля. Рабочий день 22 февраля был перенесен на субботу, 20 февраля.

Рабочая неделя с 22 по 26 февраля будет трехдневной: россияне выйдут на работу с 24 по 26 февраля.

В марте сокращенная рабочая неделя будет в связи с празднованием Международного женского дня. Две сокращенные недели подряд ожидают россиян в мае — с 4-го по 7-е и с 11-го по 14-е.