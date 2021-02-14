В Донбассе погибли трое украинских военнослужащих

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Трое украинских военнослужащих погибли в Донбассе из-за подрыва на неизвестном устройстве. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Согласно сообщению, трое военных во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях утром 14 февраля подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Среди погибших: капитан Александр Войтенко 1974 года рождения, солдат Вячеслав Алексеенко 1987 года рождения и старший солдат Дмитрий Мироненко 1994 года рождения.

«Необходимо немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклад об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в Борисполе», — заявил глава государства Владимир Зеленский.