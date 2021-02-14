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В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости
Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на детской площадке нашли тело десятилетней девочки, ушедшей накануне из дома без верхней одежды. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу управления СК по городу.

Тело обнаружили во дворе одного из домов по Новгородской улице, где проживала ее семья. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают причину смерти ребенка.

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Фото:Никита Попов / РБК

Пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге уточнил 78.ru, что следственные органы проводят проверку по ст. 110 УК (доведение до самоубийства).

В пресс-службе администрации Колпинского района рассказали телеканалу, что семья погибшей девочки была благополучной. Девочка была единственным ребенком в семье, хорошо училась в школе и любила посещать кружки в свободное время. 

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал 78.ru, что мама девочки обнаружила в ночь на 14 февраля ее пропажу и сообщила в полицию.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

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