СК организовал проверку после обрушения породы на шахте в Кузбассе

Следователи организовали проверку после гибели человека в результате обрушения породы на шахте «Юбилейная» в Новокузнецком округе Кузбасса. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным СК, сообщение об обрушении породы в конвейерном штреке шахты поступило в 2.38 по местному времени (22.38 мск). В этот момент в шахте находились 98 рабочих. Из них 97 человек вывели на поверхность, один погиб.

Тело погибшего 33-летнего машиниста горно-выемочных машин подняли на поверхность. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину его смерти. По предварительным данным, обрушение произошло, когда он выполнял работы по отбойке горной массы комбайном.

Как сообщили ранее в МЧС, на место происшествия прибыли 24 сотрудников ведомства и пять единиц техники. Позже в ведомстве говорили, что из шахты вывели 92 человек, еще пятеро рабочих оставались внутри для выполнения работ по жизнеобеспечению шахты.