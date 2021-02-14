Более 30 автомобилей столкнулись под Симферополем

Более 30 автомобилей попали в ДТП под Симферополем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Крым.

«На автодороге граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что в результате аварий никто не пострадал. Госавтоинспекция Крыма попросила водителей соблюдать безопасный скоростной режим.

Ранее главное управление МЧС по региону выпустило штормовое предупреждение об опасных погодных условиях в Крыму. В частности, сообщалось, что возможны нарушения транспортного сообщения и затруднение движения на дорогах.