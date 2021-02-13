В МИДе объяснили отъезд российских дипломатов из Лондона

Посольство России в Великобритании (Фото: Stephen Chung / ZumaPress.com / Global Look Press)

Причиной отъезда нескольких дипломатических работников с семьями из Великобритании стала плановая ротация. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале российского дипведомства.

«Уехали, потому что заехали новые десять семей», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что из-за «комплексных визовых разменов» дипломаты вынуждены заезжать в страну группами. В МИДе подчеркнули, что такая практика не является нормой.

«Вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников, формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами. Поэтому люди вынуждены получать визы в целый ряд загранточек, в частности, в Лондон, в рамках практики визовых разменов», — пояснили в МИДе.