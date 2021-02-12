В Москве из банковской ячейки украли деньги и драгоценности

Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

В полицию 11 февраля поступило сообщение от сотрудника столичного банка о краже из трех индивидуальных ячеек денег и ювелирных изделий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Общая сумма ущерба составила около 250 млн руб., сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В данный момент мы не можем назвать точную сумму ущерба, поскольку не завершены следственные мероприятия, связанные с оценкой пропавших ценностей», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По ее данным, банковские ячейки оформлены на трех разных владельцев. В двух из них хранились деньги, в третьей — ювелирные изделия и денежные средства.