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NYT узнала о планах увеличить число доз вакцины Moderna в ампуле

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило компании Moderna увеличить на 40% число доз вакцины от коронавируса в ампуле. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с производством вакцины.

По данным издания, в одной ампуле будет 14 доз вместо 10. Источники добавили, что переоснащение производственных линий Moderna для адаптации к изменениям может быть сделано до конца апреля.

Согласно сообщению, количество жидкости в каждой ампуле изменится, однако сами ампулы останутся того же размера, поэтому производственный процесс кардинально не изменится.

В США число вакцинированных от COVID-19 превысило число заразившихся
Общество
Фото:John Moore / Getty Images

В конце декабря NYT сообщила о первом выявленном в США случае острой аллергии пациента на вакцину Moderna. Осложнения появились у врача из Бостона через несколько минут после введения препарата.

После этого стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по применению вакцины Moderna. В документе говорилось, что склонность к анафилаксии по отношению к любой другой вакцине или инъекционной терапии не является противопоказанием к вакцинации, однако введение препарата должно сопровождаться соответствующими мерами предосторожности.

Применять вакцину Moderna эксперты рекомендовали двумя дозами с интервалом 28 дней, который при необходимости может быть увеличен до 42 дней.

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