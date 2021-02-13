Биолог спрогнозировала рост случаев COVID-19 c началом оттепели в России

Очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекции в России будет связан с оттепелью. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), научный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова в разговоре с «РИА Новости».

Согласно ее мнению, снижение числа новых случаев COVID-19 в России — это временное явление.

«Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится», — отметила Баранова.

При этом биолог выразила надежду, что вакцинация россиян от коронавирусной инфекции поддержит снижение заболеваемости в стране.