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Мелания Трамп сообщила о создании собственного офиса

Жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания сообщила о создании собственного офиса «Офис Мелании Трамп». Об этом говорится в сообщении организации, которое бывшая первая леди репостнула в свой официальный Twitter-аккаунт.

«Мелания Трамп объявляет об открытии «Офиса Мелании Трамп», — отметили в организации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о планах создания этого офиса. По данным собеседников телеканала, офис будет располагаться в Палм-Бич, штат Флорида.

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Источники добавили, что «Офис Мелании Трамп» будет поддерживать другую ее инициативу — «Будь лучшим» (Be Best), в рамках которой она пропагандировала здоровый образ жизни среди детей, безопасное использование интернета и борьбу с наркотической зависимостью.

В конце января Дональд Трамп открыл в Палм-Бич, штат Флорида, «офис бывшего президента», который будет отвечать за управление перепиской, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью президента Трампа в интересах США.

В округе Палм-Бич (штат Флорида) находится частная резиденция Трампа — Мар-а-Лаго.

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