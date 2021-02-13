Депутата Рады заподозрили в «кнопкодавстве»

На Украине народного депутата подозревают в голосовании вместо другого депутата. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

По его словам, «кнопкодавство» является уголовным преступлением на Украине, если вина депутата будет доказана, то он лишиться мандата.

Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова в Facebook написала, что депутат в ходе рассмотрения изменений в законопроект об обращении сельскохозяйственных земель неоднократно голосовал с помощью личной карты другого депутата.

«Депутат соответствующим образом вызван 11 февраля в Офис генпрокурора с предъявлением подозрения, однако самостоятельно он не явился», — написала Венедиктова. Фамилию подозреваемого она не назвала. По данным «Интерфакс- Украина», речь идет о депутате Владиславе Поляке от группы «Доверие».