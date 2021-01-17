Депутат Рады эфире попытался напасть на оппонента из-за вопроса о языке

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук попытался напасть на бывшего нардепа Кирилла Куликова в прямом эфире телеканала «Наш».

Перепалка между двумя политиками произошла во время обсуждения вопроса о русском языке на Украине. Куликов с критикой отозвался о методах властей по популяризации украинского языка и сообщил, что изолироваться от русского языка нецелесообразно.

«Аудитория русского языка гораздо больше. Поэтому любой блогер, который сегодня занимается своей деятельностью, предпочтет это делать на русском языке», — сказал экс-депутат. Он добавил, что сохранять украинский язык нужно, но делать это государство должно «не таким слоновьим образом».

После этого Камельчук сделал Куликову замечание. «Я прошу прощения, украинское государство — это не лавка. Пожалуйста, не оскорбляйте украинское пространство», — сказал член «Слуги народа». Затем оппоненты перешли на личности и начали оскорблять друг друга.