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На Кубе произошел сбой в работе мобильной связи и интернета

На Кубе произошло масштабное отключение мобильной связи и интернета. Об этом сообщает Reuters.

Жители Гаваны и трех других провинций сообщили агентству, что отключение произошло около полудня (около 20:00 по мск). В результате сбоя все интернет-службы и международная связь перестали работать. Международная связь была восстановлена через 90 минут, а интернет — через 10 минут.

Дорого и медленно: как работает интернет на Кубе
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В кубинской телекоммуникационной компании ETECSA сообщили в Twitter, что из-за «технического прерывания» были недоступны звонки, отправка сообщений, а также доступ к интернету. В настоящее время проблему устранили. В компании не объяснили причину сбоя, но отметили, что в 2020 году трафик мобильной сети вырос в три раза.

ETECSA, основанная в 1994 году, является монополистом в сфере интернета. В 2019 году она подписала меморандум с материнским холдингом Google, Alphabet. В документе говорилось, что американская компания окажет помощь кубинским властям в расширении доступа местных пользователей к глобальной Сети. Также меморандум о взаимопонимании предусматривает работу над соглашением об обмене интернет-трафиком (пиринге) с целью улучшения качества доступа к интернету.

Ранее Reuters писал, что на Кубе есть сложности с использованием интернета. В числе основных проблем — высокая стоимость, низкая скорость и недостаточный охват территории.

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