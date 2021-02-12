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В Совфеде сочли «подбросом» появление в СМИ карты с турецким Крымом

Крым
Крым (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Расширение влияния Турции, представленное на карте, которую подготовила американская частная разведывательная компания Stratfor и которую растиражировали турецкие СМИ, не представляет угрозы для России. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мне кажется, такую информацию специально подбрасывают, чтобы посмотреть на реакцию. Но мы не будем на это реагировать. У нас нормальные отношения с Турцией, мы партнеры по многим параметрам. Я не думаю, что кто-то всерьез предполагает, что турки могут усилить свое влияние над регионами Российской Федерации», — пояснил он.

Джабаров также подчеркнул, что Россия намерена развивать дружеские отношения с Турцией, однако без взаимного вмешательства во внутренние дела.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В различных турецких СМИ, включая ежедневную газету Takvim и телеканал Haber, появилось изображения карты, взятой из материалов Stratfor. На ней изображены территории, которые, по прогнозам компании, будут находиться под влиянием Турции к 2050 году. Так, по данным Stratfor, Анкара может укрепить свои позиции в Северной Африке, Балканах, Ближнем Востоке, Закавказье, Средней Азии, а также в части России (Северный Кавказ, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская и Ростовская области, Калмыкия и др.). Кроме того, под влиянием Турции могут оказаться Египет, Саудовская Аравия, Ливия, Сирия, Ирак, Йемен, ОАЭ, Азербайджан, Армения, Грузия, Греция и Кипр.

Судя по открытым источникам, карта не является новой: на видеохостинге YouTube опубликована видеозапись с изображениями карты, датированная маем 2009 года.

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