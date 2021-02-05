Госдеп опроверг причастность США к попытке переворота в Турции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника РБК Стиль и LG SIGNATURE, 10:50 В «Порту» сообщили о состоянии игрока после столкновения с Крицюком Спорт, 10:47 Мишустин призвал все страны ЕАЭС подключиться к приложению для поездок Экономика, 10:47 В Москве завершили вакцинацию от COVID-19 в домах престарелых Общество, 10:46 Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Pro, 10:38 DeFi-проект Yearn.Finance потерял $11 млн из-за хакерской атаки Крипто, 10:32 Умер бывший главнокомандующий ВМФ Владимир Высоцкий Общество, 10:22 Эксперты объяснили влияние особенностей организма на выработку антител Общество, 10:22 Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 10:21 Клиповое мышление: как меняется потребление информации в XXI веке Экономика инноваций, 10:20  Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Спорт, 10:19 В Москве за год выдали более 60 тысяч водительских удостоверений Авто, 10:09 Госдеп опроверг причастность США к попытке переворота в Турции Политика, 10:09 Менеджеры среднего звена оказались главными виновниками утечек информации Технологии и медиа, 10:03
Политика ,  
0 

Госдеп опроверг причастность США к попытке переворота в Турции

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

США не имеют отношения к попытке переворота в Турции в 2016 году, говорится в заявлении представителя Государственного департамента Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Соединенные Штаты не принимали никакого участия в попытке переворота в Турции в 2016 году и сразу же ее осудили», — говорится в заявлении. Обвинения со стороны высокопоставленных государственных лиц Турции в этом Нед Прайс назвал «полностью ложными», по его словам, они идут в разрез со статусом Турции как стратегического партнера американцев и их союзника по НАТО.

Эрдоган исключил необходимость разрешения от США на закупки С-400
Политика
Зенитный ракетный комплекс С-400

Заявление о причастности США к попытке госпереворота в Турции и интервью газете Hürriyet сделал министр внутренних дел Сулейман Сойлу. «За событиями 15 июля стояли США, организация [Фетхуллаха] Гюлена выполняла их приказы», — сказал министр.

Попыткой госпереворота власти Турции называют события 15 июля 2016 года, когда группа военных попыталась свергнуть правительство и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Погибли более 290 человек. Среди жертв более 100 человек были участниками путча. Еще более 1400 человек пострадали в столкновениях.

Анкара считает проживающего в штате Пенсильвания исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним организацию ответственной за подготовку восстания. По данным Reuters, практически 300 тыс. человек были задержаны за связи с Гюленом. Сам проповедник обвинения в подготовке беспорядков отрицает.

Турция США Фетхуллах Гюлен госпереворот
Материалы по теме
Эрдоган исключил необходимость разрешения от США на закупки С-400
Политика
Военный переворот в Турции
Политика
Эрдоган поклялся перекрыть источники доходов компаний Гюлена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter