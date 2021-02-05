Госдеп опроверг причастность США к попытке переворота в Турции

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США не имеют отношения к попытке переворота в Турции в 2016 году, говорится в заявлении представителя Государственного департамента Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Соединенные Штаты не принимали никакого участия в попытке переворота в Турции в 2016 году и сразу же ее осудили», — говорится в заявлении. Обвинения со стороны высокопоставленных государственных лиц Турции в этом Нед Прайс назвал «полностью ложными», по его словам, они идут в разрез со статусом Турции как стратегического партнера американцев и их союзника по НАТО.

Заявление о причастности США к попытке госпереворота в Турции и интервью газете Hürriyet сделал министр внутренних дел Сулейман Сойлу. «За событиями 15 июля стояли США, организация [Фетхуллаха] Гюлена выполняла их приказы», — сказал министр.

Попыткой госпереворота власти Турции называют события 15 июля 2016 года, когда группа военных попыталась свергнуть правительство и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Погибли более 290 человек. Среди жертв более 100 человек были участниками путча. Еще более 1400 человек пострадали в столкновениях.