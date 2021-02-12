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У владельца «Русского радио» и Maximum сменится гендиректор

Роман Саркисов
Роман Саркисов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)
Генеральный директор «Русской медиагруппы» (РМГ), которая управляет радиостанциями «Русское радио» и Maximum, а также телеканалом Ru.TV, Роман Саркисов оставит свой пост 1 марта 2021 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РМГ.

В группе не уточнили, продолжит ли Саркисов работу внутри холдинга.

Новым генеральным директором РМГ станет заместитель Саркисова Любовь Маляревская. Как и Саркисов, она работает в холдинге с 2015 года. До прихода в компанию Маляревская работала в PWC, Deloitte и BDO, а также была управляющим директором департамента финансов «Сбербанка».

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Это не единственные кадровые изменения в компании. Новым управляющим директором РМГ назначен бывший замглавы ВГТРК Дмитрий Медников. Он будет заниматься вопросами формирования и реализации стратегии развития бизнеса. Ранее Медников девять лет возглавлял телеканалы «Вести 24» («Россия 24») и «Россия 2». Пост заместителя гендиректора ВГТРК он занял в 2009 году. До прихода в РМГ Медников занимался развитием тематических каналов в рамках совместных предприятий с «Ростелекомом».

Изменения также затронули совет директоров компании. В частности, в руководство группы вошел директор по развитию бизнеса в «СберМаркетинг» Гавриил Гордеев.

«Русская медиагруппа» Роман Саркисов новости
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