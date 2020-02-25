Экс-глава QIWI Сергей Солонин покинул пост главы Ассоциации Финтех

Сергей Солонин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бывший глава QIWI Сергей Солонин ушел с поста генерального директора Ассоциации Финтех (АФТ). Срок его полномочий истек в феврале, говорится в сообщении АФТ, поступившем в редакцию РБК.

На общем собрании членов АФТ 7 февраля было принято решение назначить на должность главы ассоциации Татьяну Жаркову, которая с октября 2017 года работала управляющим директором этой организации, а с августа 2018-го получила расширенные полномочия в связи с отъездом Солонина в кругосветное путешествие.

АФТ была основана в конце 2016 года по инициативе Банка России для разработки и вывода на рынок новых технологических решений. Ее участниками выступают ключевые игроки финансового рынка, в том числе крупнейшие банки. Среди проектов, которые были созданы на площадке АФТ, — Система быстрых платежей, Единая биометрическая система, цифровой профиль и т.д.

В новой должности Жаркова будет отвечать за стратегическое развитие ассоциации, в том числе за реализацию «дорожной карты» деятельности АФТ на 2020 год, одобренной набсоветом. В частности, до конца года она займется такими направлениями, как удаленная идентификация и менеджмент цифровой идентичности, развитие технологии распределенного реестра, развитие розничного платежного пространства, развитие открытых API, правовое регулирование вопросов использования технологии больших данных и электронного взаимодействия с государственными информационными системами.

В январе 2020 года Солонин ушел с поста генерального директора QIWI, который занимал с 2012-го. Его место занял Борис Ким, с 2013 года возглавлявший совет директоров QIWI. При этом Солонин останется членом правления и будет исполнительным председателем совета.