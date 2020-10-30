Основатель Wildberries сообщила о проблемах из-за пандемии и их решении

Татьяна Бакальчук (Фото: Владислав Шатило / РБК)

За время пандемии Wildberries пережил «огромный стресс». Об этом заявила основатель и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук на форуме «Россия зовет!». РБК вел трансляцию.

«Стресс был огромный, нам даже пришлось чуть тяжелее, чем коллегам по рынку. Нам пришлось полностью перестроить нашу систему работы. Курьерская доставка у нас раньше составляла менее 10%, и наша система не была готова к тому, что это все надо делать», — заявила она.

По словам Бакальчук, основная нагрузка пришлась на программистов, они работали 24/7. «Мы за один день нашли решение, как нанять одномоментно 3 тыс. человек, а за три недели — перейти на новые рельсы», — отметила гендиректор.

Также Бакальчук рассказала об идее создания сервиса «ВсемРабота». По ее словам, идея возникла спонтанно, к ней начали обращаться контрагенты с просьбой временно трудоустроить их персонал, одновременно с этим в Wildberries возникла потребность в новых сотрудниках, в связи с этим было принято решение разработать такой сервис.