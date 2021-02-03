ЦИК передал мандат депутата Госдумы замглавы департамента мэрии Москвы
Центральная избирательная комиссия России передала вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» Николая Антошкина кандидату из федерального списка партии Алексею Лисовенко. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
«ЦИК России постановила передать вакантный мандат депутата Государственной думы Алексею Лисовенко», — говорится в сообщении.
Также в комиссии приняли решение зарегистрировать Лисовенко депутатом Госдумы.
Алексею Лисовенко 41 год. Он родился в Королеве в Московской области. В 2003 году Лисовенко окончил Московский государственный университет леса по специальности «стандартизация и сертификация». В январе 2020 был назначен на должность заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.