ЦИК передал мандат депутата Госдумы замглавы департамента мэрии Москвы

Алексей Лисовенко (Фото: moscow.er.ru)

Центральная избирательная комиссия России передала вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» Николая Антошкина кандидату из федерального списка партии Алексею Лисовенко. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

«ЦИК России постановила передать вакантный мандат депутата Государственной думы Алексею Лисовенко», — говорится в сообщении.

Также в комиссии приняли решение зарегистрировать Лисовенко депутатом Госдумы.

Алексею Лисовенко 41 год. Он родился в Королеве в Московской области. В 2003 году Лисовенко окончил Московский государственный университет леса по специальности «стандартизация и сертификация». В январе 2020 был назначен на должность заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.