Омбудсмен сообщила о состоянии оставленных на морозе матерью детей
Трое детей, оставленных матерью на морозе в Новой Москве, находятся в реанимации одной из клиник столицы, сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, мы на связи с врачами», — сказала Кузнецова.
Женщина оставила детей без одежды на морозе на территории лесополосы в Новой Москве, сообщило ранее столичное управление Следственного комитета.
Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетних (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По информации газеты «Московский комсомолец», о случившемся сообщил очевидец, который гулял в этот момент с собакой. Он обратил внимание на то, что женщина привезла детей к лесополосе на автомобиле, разделась сама, раздела детей и направилась с ними в лес. Мужчина вызвал полицию.