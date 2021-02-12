СК сообщил о попытке матери убить троих детей в Новой Москве

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В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 33-летней матери, которая пыталась убить троих своих детей, говорится в сообщении столичного управления СК.

«По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 2021 года 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы, расположенной на территории Новой Москвы. Имея умысел на убийство малолетних, мать раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха на улице», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, о происшествии в правоохранительные органы сообщил очевидец. Детей с обморожением доставили в больницу, их мать тоже госпитализировали. СК планирует отправить ее на психиатрическую экспертизу.

Следователи устанавливают родственников детей и все обстоятельства произошедшего.



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