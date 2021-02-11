Более 700 человек эвакуировали из-за пожара в петербургской школе

Видео: spb_today/vk

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В результате пожара в школе в Петербурге были эвакуированы 700 детей и 45 работников учебного учреждения, сообщили РБК в пресс-службе городского главка МЧС.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 11:02 в средней школе № 151 на улице Хасанской в Красногвардейском районе. Горела обстановка актового зала, площадь возгорания составила 5 кв. м, уточняется на сайте ведомства.

Сведений о пострадавших не поступало, заявили в МЧС.