Общество , 11 фев, 14:22
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Более 700 человек эвакуировали из-за пожара в петербургской школе
В результате пожара в школе в Петербурге были эвакуированы 700 детей и 45 работников учебного учреждения, сообщили РБК в пресс-службе городского главка МЧС.
Спасатели получили сообщение о пожаре в 11:02 в средней школе № 151 на улице Хасанской в Красногвардейском районе. Горела обстановка актового зала, площадь возгорания составила 5 кв. м, уточняется на сайте ведомства.
Сведений о пострадавших не поступало, заявили в МЧС.