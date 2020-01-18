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У безработного москвича похитили $100 тыс. из банковской ячейки

Неизвестные похитили $100 тыс. из банковской ячейки неработающего москвича на северо-западе столицы, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, сообщение о краже поступило днем 17 января от мужчины 1975-го года рождения, который проживает на ул. Народного Ополчения. Сотрудники полиции выяснили, что похищение было совершено в период со 2 августа 2019 года по 17 января 2020 года. Неизвестный украл деньги из банковской ячейки банка на проспекте Маршала Жукова и скрылся, говорится в сообщении. Как ему удалось это сделать, пока не установлено. Сейчас полиция проводит проверку.

У безработной москвички украли имущество на 5 млн руб.
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Ранее, 14 января, безработная москвичка сообщила о краже 5 млн руб. на улице Рословка на северо-западе столицы. По ее словам, в период со 2-го по 14 января неизвестные проникли в квартиру на втором этаже через окно и украли ее имущество. Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере).

Теги: Москва, похищение, банк
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