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В Москве начали проверку после ожога младенца от кальяна в кафе

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Басманная межрайонная прокуратура проводит проверку после получения 11-месячным ребенком ожога в кальянной, сообщается на сайте прокуратуры города.

По данным ведомства, мальчик, который был со своей матерью 1994 года рождения в кафе на улице Солянка ночью 11 февраля, обжегся углем из кальяна. Пострадали лицо и тело ребенка, ему оказана медицинская помощь.

В Москве возбудили дело после получения ребенком ожогов из-за сухого льда
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Фото:СК РФ

Прокуроры оценят соблюдение мер безопасности услуг и законодательства о несовершеннолетних, а также действия родителей.

В марте 2020 года четырехлетний ребенок получил ожоги сухим льдом на детском празднике в одном из кафе Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС сообщал, что аниматор в ходе химического шоу опрокинула лед. Возбуждено уголовное дело.

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