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В Москве возбудили дело после получения ребенком ожогов из-за сухого льда

Фото: СК РФ

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам проверки сообщений СМИ о пострадавшем из-за аниматора на детском празднике ребенка. Об этом сообщает главное следственное управление СК по столице.

По информации следствия, 14 марта аниматор на детском празднике использовала сухой лед и кипяток, в результате чего четырехлетний мальчик получил ожоги. Ребенка госпитализировали в одну из московских больниц.

СК проверит данные СМИ о госпитализации ребенка с ожогами от сухого льда
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ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что аниматор, демонстрируя химическое шоу, опрокинула сухой лед на голову имениннику. По данным РЕН ТВ, сначала мать отказалась от госпитализации, однако позже ребенку все же потребовалась медицинская помощь.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает СК.

Теги: Следственный комитет, ожог, уголовное дело
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