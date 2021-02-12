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Эксперт Минздрава назвал оптимальное артериальное давление

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Такого термина, как «рабочее артериальное давление», которым оперируют в быту, не существует в медицине, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава, глава «Национального медицинского исследовательского центра кардиологии» Сергей Бойцов в интервью «Российской газете».

По его словам, показатели давления, «с которым можно нормально жить», — ниже 140 на 90. «А лучше стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже», — сказал Бойцов.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По словам врача, гипертонией страдают 48% мужчин от 25 до 65 лет, женщины заболеванию подвержены меньше. После возрастного рубежа в 65 лет проблемы с давлением наблюдаются у 70–90% людей, они приводят к инфарктам и инсультам.

Гипертония — хроническое заболевание, полностью избавиться от него невозможно, заявил Бойцов. Препараты, которые помогут контролировать давление, в каждом случае необходимо подбирать индивидуально. Врач также посоветовал заниматься спортом, отказаться от курения и алкоголя и не употреблять много соли.

Сергей Бойцов был назначен главным кардиологом страны в августе 2018 года. Вместе с ним этот пост занял гендиректор центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто. Онкология и сердечно-сосудистые заболевания входят в приоритетные направления медицины из-за наибольшего числа летальных случаев, из-за большого объема работы было решено назначить по два главных специалиста министерства, говорила занимавшая тогда пост министра здравоохранения Вероника Скворцова.

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