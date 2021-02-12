Эксперт Минздрава назвал оптимальное артериальное давление

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Такого термина, как «рабочее артериальное давление», которым оперируют в быту, не существует в медицине, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава, глава «Национального медицинского исследовательского центра кардиологии» Сергей Бойцов в интервью «Российской газете».

По его словам, показатели давления, «с которым можно нормально жить», — ниже 140 на 90. «А лучше стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже», — сказал Бойцов.

По словам врача, гипертонией страдают 48% мужчин от 25 до 65 лет, женщины заболеванию подвержены меньше. После возрастного рубежа в 65 лет проблемы с давлением наблюдаются у 70–90% людей, они приводят к инфарктам и инсультам.

Гипертония — хроническое заболевание, полностью избавиться от него невозможно, заявил Бойцов. Препараты, которые помогут контролировать давление, в каждом случае необходимо подбирать индивидуально. Врач также посоветовал заниматься спортом, отказаться от курения и алкоголя и не употреблять много соли.