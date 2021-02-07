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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в южной части Филиппин. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии страны (Phivolcs).

Землетрясение зафиксировано в воскресенье в 12:22 по местному времени (7:22 мск). Его эпицентр располагался в 5 км от города Магсайсай в провинции Южный Давао. Очаг залегал на глубине 15 км. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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Также о еще одном землетрясении на Филиппинах сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, землетрясение магнитудой 6 произошло на расстоянии 14 км к западу от города Дигос. Очаг залегал на глубине 40 км.

В ночь на 7 февраля в южной части озера Байкал также было зафиксировано землетрясение. Его мощность составила шесть баллов. Толчки начали ощущаться в 00:10 по местному времени (19:10 6 февраля мск). Эпицентр землетрясения располагался в Кабанском районе Бурятии, в окрестных районах землетрясение ощущалось как четырех- пятибалльное. В Иркутске и Улан-Удэ чувствовались толчки в три балла.

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