Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины Политика, 05:29 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 05:21 Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2021 году Политика, 05:18 На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 Общество, 05:02 Российские миротворцы сопроводили в Карабахе колонну грузовиков. Видео Политика, 05:00 Каким должен быть холодильник для настоящих гурманов РБК Стиль и LG SIGNATURE, 04:37 Подольские зоозащитники объяснили появление зеленых собак Общество, 04:32 Пять человек погибли при столкновении более 100 машин в Техасе Общество, 04:29 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 03:55 «Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток Общество, 03:41 Режиссер Кустурица привился от коронавируса российским «Спутником V» Общество, 03:33 NYT узнала о сокрытии данных о тяжести течения коронавируса у Трампа Политика, 03:13 Синоптики рассказали, когда в Москве будет пик рекордного снегопада Общество, 03:05 Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях Общество, 02:51
Общество ,  
0 

Подольские зоозащитники объяснили появление зеленых собак

Фото: tsemzavod / VK
Фото: tsemzavod / VK

На улицах подмосковного Подольска появились собаки, окрашенные в зеленый цвет. Животные случайно испачкались в красителе. Об этом РБК сообщили в местном обществе защиты животных «Зоощит».

«Про собак стало известно около пары недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску», — уточняется в сообщении.

Власти Дзержинска ответили на данные о появлении голубых собак
Общество
Фото:ganinav / ovhdzr / VK

В «Зоощите» пояснили, что краска не токсична. Сами собаки здоровы, вакцинированы и чипированы. «Надеемся, что это единичный случай, а не издевательства над животными. Следим за ситуацией», — добавило общество.

Фото и видео с зелеными собаками попали в местные паблики в социальной сети «ВКонтакте». В частности, о животных необычного цвета сообщали в группе подольского поселка Цемзавод еще в начале января. Местные жители также указывали, что вид собак изменил сухой краситель, который они нашли на улице.

Ранее стало известно о появлении голубых собак в городе Дзержинске Нижегородской области. Городские власти уточнили РБК, что они находятся на закрытой территории частной организации «Дзержинское оргстекло». «Сейчас ведутся переговоры с руководством предприятия о возможности отлова собак. Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти», — уточнила пресс-служба администрации города.

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец предположил, что собаки могли выпачкаться «в какой-то химии», оставленной в одном из заброшенных зданий завода.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему после пандемии бренды будут охотиться за беби-бумерами Маркус Бакингем: о чем вам нужно спросить себя, прежде чем принять оффер Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов
собаки Подольск зоозащитники новости Московская область
Материалы по теме
Власти Дзержинска ответили на данные о появлении голубых собак
Общество
В России запретили подбрасывать купающихся и приводить собак на пляж
Общество
В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter