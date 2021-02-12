Подольские зоозащитники объяснили появление зеленых собак

Фото: tsemzavod / VK

На улицах подмосковного Подольска появились собаки, окрашенные в зеленый цвет. Животные случайно испачкались в красителе. Об этом РБК сообщили в местном обществе защиты животных «Зоощит».

«Про собак стало известно около пары недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску», — уточняется в сообщении.

В «Зоощите» пояснили, что краска не токсична. Сами собаки здоровы, вакцинированы и чипированы. «Надеемся, что это единичный случай, а не издевательства над животными. Следим за ситуацией», — добавило общество.

Фото и видео с зелеными собаками попали в местные паблики в социальной сети «ВКонтакте». В частности, о животных необычного цвета сообщали в группе подольского поселка Цемзавод еще в начале января. Местные жители также указывали, что вид собак изменил сухой краситель, который они нашли на улице.