«Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

Российская авиакомпания «Аэрофлот» открыл продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом говорится на сайте компании.

«Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы», — отмечается в сообщении.

Билеты по тарифу могут оформить все, у кого есть постоянная регистрация в ДФО. Предложение распространяется на экономический класс прямых рейсов «Аэрофлота» из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно.

Для удобства клиентов авиаперевозчик увеличил время работы своих офисов в этих городах.