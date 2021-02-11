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Путин выделил более 83 млн руб. на выплаты ветеранам Севастополя

Президент России Владимир Путин выделил более 83 млн руб. на выплаты жившим в Севастополе во время обороны города в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий указ опубликован на официальном правовой информации. Деньги должны быть выделены из резервного фонда правительства Минфину, который направит их Севастополю в виде дотаций.

Путин присвоил статус ветеранов войны жителям осажденного Севастополя
Общество
Фото:Василий Батанов / РИА Новости

Люди, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», получат единовременные выплаты по 75 тыс. руб.

Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов ВОВ в конце декабря 2020-го. Закон, в частности предусматривает для них ежемесячные денежные выплаты, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, бесплатные лекарства.

Владимир Путин выплаты ветераны Севастополь
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