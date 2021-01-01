Путин присвоил статус ветеранов войны жителям осажденного Севастополя

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает для граждан, которые были награждены знаком «Жителю осажденного Севастополя», ежемесячную денежную выплату, жилье, также власти компенсируют ветеранам расходы на оплату ЖКХ, будут предоставлены бесплатные лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Законопроект о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны был внесен депутатами «Единой России» в сентябре. В пояснительной записке говорилось, что в Севастополе на тот момент проживали 1217 человек, претендующие на статус ветерана Великой Отечественной войны.

На реализацию законопроекта необходимо в 2020 году 84 629,7 тыс. руб.; в 2021 году — 216 492,1 тыс. руб.; в 2022 году — 223 181,8 тыс. руб.