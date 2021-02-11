АКОРТ исключила проблемы с поставками бананов в Россию

Российские торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойные поставок бананов в страну. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Бананы поставляются в Россию из целого ряда стран, включая Коста-Рику, Филиппины, Колумбию или Китай. Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок», — говорится в сообщении.

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