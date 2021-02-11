Двоих индийцев и их гида оштрафовали за фальшивое покорение Эвереста

Эверест (Фото: Christoph Mohr / picture alliance / Global Look Press)

Министерство культуры, туризма и авиации Непала оштрафовало граждан Индии Нарендера Сингха Ядава и Симу Рани Госвами, а также непальского руководителя экспедиции Набу Пукона и гида Даву Шерпа за то, что эта пара имитировала покорение Эвереста, сообщает the Indian Express.

Пукон утверждает, что во время штурма Ядав и Рани отстали от остальной группы. Руководитель увидел их на Южном седле (переход между вершинами Эвереста и Лхоцзе, где проходит один из самых популярных маршрутов восхождения) уже после того, как спустился сам.

«Их кислородные баллоны не работали, гида рядом не было, я дал им команду возвращаться в лагерь», — сообщил Пукон. Рани получила обморожение, поэтому он приказал носильщикам доставить женщину в базовый лагерь, где ей окажут медицинскую помощь.

Власти аннулировали ранее выданный сертификат о покорении самой высокой горы мира, альпинистам и их руководителю в течение шести лет с момента нарушения запрещено совершать восхождения. Решение было принято после расследования этого случая, к которому привлекли местных проводников.

Следствие показало, что альпинисты предоставили для получения сертификата фальшивые фотографии и свидетельство гида, с которым шли в связке, сообщил Кумар Прадип Койрала, глава комиссии, которая расследовала инцидент. В частности, на кадрах, якобы сделанных на вершине, дыхательные маски альпинистов не соединены с кислородными баллонами, уточняет The New York Times.