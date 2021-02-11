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Двоих индийцев и их гида оштрафовали за фальшивое покорение Эвереста

Эверест
Эверест (Фото: Christoph Mohr / picture alliance / Global Look Press)

Министерство культуры, туризма и авиации Непала оштрафовало граждан Индии Нарендера Сингха Ядава и Симу Рани Госвами, а также непальского руководителя экспедиции Набу Пукона и гида Даву Шерпа за то, что эта пара имитировала покорение Эвереста, сообщает the Indian Express.

Пукон утверждает, что во время штурма Ядав и Рани отстали от остальной группы. Руководитель увидел их на Южном седле (переход между вершинами Эвереста и Лхоцзе, где проходит один из самых популярных маршрутов восхождения) уже после того, как спустился сам.

«Их кислородные баллоны не работали, гида рядом не было, я дал им команду возвращаться в лагерь», — сообщил Пукон. Рани получила обморожение, поэтому он приказал носильщикам доставить женщину в базовый лагерь, где ей окажут медицинскую помощь.

Власти аннулировали ранее выданный сертификат о покорении самой высокой горы мира, альпинистам и их руководителю в течение шести лет с момента нарушения запрещено совершать восхождения. Решение было принято после расследования этого случая, к которому привлекли местных проводников.

Следствие показало, что альпинисты предоставили для получения сертификата фальшивые фотографии и свидетельство гида, с которым шли в связке, сообщил Кумар Прадип Койрала, глава комиссии, которая расследовала инцидент. В частности, на кадрах, якобы сделанных на вершине, дыхательные маски альпинистов не соединены с кислородными баллонами, уточняет The New York Times.

По информации Пукона, он сообщил властям о неправдоподобности деталей восхождения, после того как узнал, что они получили сертификаты о покорении Эвереста.

Оба альпиниста нарушили Непальский акт о туризме от 1978 года, который определяет правила восхождения, отметила секретарь комиссии по расследованию инцидента.

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Комитет также наложил штраф 10 тыс. непальских рупий ($85) на проводника Дава Шерпу и организовавшую экспедицию компанию Seven Summit Peaks на 50 тыс. рупий ($450). Предупреждение было вынесено непальскому офицеру связи Павану Кумару Гимиру, согласно акту о туризме, такой специалист должен работать с каждой партией восходителей на Эверест.

Власти Непала отменили все экспедиции на Эверест
Общество
Фото:Donald Miralle / Getty Images

Частная экспедиция на Эверест под руководством Пукона в составе 14 человек, среди которых были упомянутые индийские альпинисты, состоялась в 2016 году. В 2017 году Ядав вошел в число номинантов престижной премии Tenzing Norgay Adventure Award.

Сами альпинисты воздержались от комментариев.

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