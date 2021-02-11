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Пандемия коронавируса ,  
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Burger King объяснил «сотни исков» от контрагентов

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Компания Burger King воспользовалась своим правом обсудить отсрочку или рассрочку арендных платежей с арендодателями, что привело к сотням исков в отношении предприятия. Об этом представитель компании в России сообщил «Коммерсанту».

Он добавил, что в каждом случае компания «ищет оптимальное решение и старается прийти к досудебному урегулированию».

Как пишет газета, по итогам прошлого года к владельцу российской компании Burger King ООО «Бургер Рус» подали 105 исков. Общая сумма требований превысила 130 млн руб. В 90% случаев — это не исполненные обязательства, преимущественно по договорам аренды.

При этом за 2018 и 2019 годы к предприятию было подано по 20 исков, а общая предъявленная сумма за два года составила примерно 35 млн руб. В Burger King отметили, что компания в каждом случае пытается урегулировать спор в досудебном порядке.

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Директор юридического департамента Accent Capital Маргарита Ермошкина рассказала «Коммерсанту», что в основном споры касаются тех объектов, где во время ограничений работала кухня: где точка Burger King готовила еду и хранила продукты, но доступ посетителей при этом был заблокирован.

Источники издания на ресторанном рынке говорят, что Burger King потерял много площадок, особенно в стрит-ретейле. Кроме того, у компании появились сложности с финансированием, она даже обращалась в ВТБ, отмечали источники. В банке уточнили, что не занимались докапитализацией сети и не будут это делать ввиду отсутствия необходимости. Там отмечают, что объемы продаж компании практически соответствуют допандемийным показателям.

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В «Яндекс.Еда» сообщили «Коммерсанту», что объем заказов из Burger King во второй половине прошлого года вырос более чем в 2,5 раза. А в самом «Бургер Рус» заявили, что в 2021 году намерены открыть около 100 новых точек по всей России.

О судебных претензиях к Burger King из-за аренды недвижимости «Коммерсантъ» сообщал еще в июне прошлого года. Тогда издание подсчитало, что компания получила 27 исков от арендодателей на сумму более 56 млн руб. При этом издание отмечало рост задолженности «Бургер Рус» в течение последних трех лет.

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