Burger King объяснил «сотни исков» от контрагентов

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Компания Burger King воспользовалась своим правом обсудить отсрочку или рассрочку арендных платежей с арендодателями, что привело к сотням исков в отношении предприятия. Об этом представитель компании в России сообщил «Коммерсанту».

Он добавил, что в каждом случае компания «ищет оптимальное решение и старается прийти к досудебному урегулированию».

Как пишет газета, по итогам прошлого года к владельцу российской компании Burger King ООО «Бургер Рус» подали 105 исков. Общая сумма требований превысила 130 млн руб. В 90% случаев — это не исполненные обязательства, преимущественно по договорам аренды.

При этом за 2018 и 2019 годы к предприятию было подано по 20 исков, а общая предъявленная сумма за два года составила примерно 35 млн руб. В Burger King отметили, что компания в каждом случае пытается урегулировать спор в досудебном порядке.