СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID

Франчайзи Burger King не платит за аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса. Компания уже лишилась помещения на Грузинском валу и может остаться без точки на Мясницкой улице

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

С января по июнь этого года ООО «Бургер Рус» (франчайзи Burger King в России) получило 27 исков от компаний, управляющих недвижимостью, на общую сумму свыше 56 млн руб, следует из подсчетов «Коммерсанта».

Газета отмечает, что за последние три года сумма задолженности Burger King продолжает расти: годом ранее она составляла 22,56 млн руб., в 2018 году — 13,05 млн руб., а в 2017-ом — 8,57 млн руб.

РБК направил запрос представителю Burger King в России.

Среди московский компаний, подавших в суд на Burger King — ООО «Бунинская аллея» (одноименный торговый центр находится по адресу: ул. Кадырова,1 в Москве). В иске, поданном в мае этого года, говорится о взыскании 1,38 млн руб. по договору аренды нежилого помещения, следует из картотеки Арбитражного суда. Предварительное судебное заседание назначено на 8 июля. С иском о взыскании на сумму 6,46 млн руб. из-за должности по договору аренды в феврале в суд также обратилась «Фирма «Рамис» Лтд» (она зарегистрирована по адресу, который также указан для торгового центра EGOmall). Его вернули истцу из-за нарушений.