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СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID

Франчайзи Burger King не платит за аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса. Компания уже лишилась помещения на Грузинском валу и может остаться без точки на Мясницкой улице
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

С января по июнь этого года ООО «Бургер Рус» (франчайзи Burger King в России) получило 27 исков от компаний, управляющих недвижимостью, на общую сумму свыше 56 млн руб, следует из подсчетов «Коммерсанта».

Газета отмечает, что за последние три года сумма задолженности Burger King продолжает расти: годом ранее она составляла 22,56 млн руб., в 2018 году — 13,05 млн руб., а в 2017-ом — 8,57 млн руб.

РБК направил запрос представителю Burger King в России.

Среди московский компаний, подавших в суд на Burger King — ООО «Бунинская аллея» (одноименный торговый центр находится по адресу: ул. Кадырова,1 в Москве). В иске, поданном в мае этого года, говорится о взыскании 1,38 млн руб. по договору аренды нежилого помещения, следует из картотеки Арбитражного суда. Предварительное судебное заседание назначено на 8 июля. С иском о взыскании на сумму 6,46 млн руб. из-за должности по договору аренды в феврале в суд также обратилась «Фирма «Рамис» Лтд» (она зарегистрирована по адресу, который также указан для торгового центра EGOmall). Его вернули истцу из-за нарушений.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости рассказали «Коммерсанту», что «Бургер Рус» отказывается платить аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса, однако речь идет о выплатах за период до введения самоизоляции и о проценте от доставки в то время, когда меры уже вступили в силу. В «Бургер Рус» газете не предоставили комментарий.

По информации собеседников «Коммерсанта», из-за споров по аренде Burger King уже лишилась помещения на улице Грузинский вал у Белорусского вокзала. В компании R4S, которая владеет этой недвижимостью, газете подтвердили информацию. Там указывают, что в период пандемии согласились скорректировать договор, но Burger King не принял его новые условия, хотя другой контрагент — сеть фастфуда, снимающий соседнее помещение согласился на них. В компании отмечают, что для помещения на Грузинском валу найден новый арендатор, с ним уже заключили договор на пять лет. Согласно информации на сайте R4S, компания сдает три помещения адресу ул. Грузинский Вал, д.28/45, которые арендуют бар «Right Habits», магазин электронных сигарет GLO и сеть фастфуда KFC.

Заместитель директора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина также сообщила газете, что Buger King может лишиться и права на аренду помещения, расположенного по адресу ул. Мясницкая 9/11. Ресторан с этим адресом больше не отображается на сайте сети фастфуда, как и помещение на Грузинском валу.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Burger King, коронавирус, долги
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